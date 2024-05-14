Экономист и управленец со стажем: Александр Юрьев официально возглавил администрацию Евпатории

Напомним, 16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Евпатории Елена Демидова подала в отставку по собственному желанию. Причиной для такого решения градоначальницы, по словам главы республики, стали семейные обстоятельства. Демидова занимала этот пост чуть больше года. 28 февраля врио главы администрации стал Иван Просоедов. Далее он сложил свои полномочия, и этот пост занял Юрьев. Это решение принял Евпаторийский городской совет.