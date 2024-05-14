Экономист и управленец со стажем: Александр Юрьев официально возглавил администрацию Евпатории

Во вторник, 15 мая, Евпаторийский городской совет единогласно утвердили Александра Юрьева на должность главы администрации Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Как сообщалось ранее, в конкурсе на должность главы администрации Евпатории победили два человека. Врио градоначальника Александр Юрьев и Екатерина Стельмах набрали наибольшее количество баллов. Их кандидатуры вынесли на рассмотрение Евпаторийского горсовета. Депутаты единогласно проголосовали за Юрьева.
— Вижу в нашем городе огромный туристический потенциал круглогодичного курорта, — написал новый градоначальник в своем Telegram-канале.
По его словам, в Евпатории имеется все необходимое для развития культурно-познавательного, спортивного и событийного туризма. Чиновник подчеркнул, что во время работы в администрации определил проблемные вопросы, которые нужно решить.
— Необходимы реформы в сфере городского хозяйства, нужно увеличить количество налогов, поступающих в муниципальный бюджет.
Руководитель администрации отметил, что для этого Евпатория должна быть привлекательной для крупных инвесторов, малого и среднего бизнеса, а также комфортной для жизни.
— Впереди очень много работы. Благодарю за доверие, понимаю возложенную на меня ответственность. Я не подведу, — заключил Юрьев.
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Юрьева с назначением. По его словам, такая должность — это большая ответственность перед жителями.
— Уверен, что Александр Юрьевич сможет справиться со всеми поставленными задачами, все возможности и необходимые качества у него для этого есть, — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Напомним, 16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Евпатории Елена Демидова подала в отставку по собственному желанию. Причиной для такого решения градоначальницы, по словам главы республики, стали семейные обстоятельства. Демидова занимала этот пост чуть больше года. 28 февраля врио главы администрации стал Иван Просоедов. Далее он сложил свои полномочия, и этот пост занял Юрьев. Это решение принял Евпаторийский городской совет.
Юрьев был политическим консультантом одного из депутатов украинского парламента. Кроме того, он занимал должность начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Крыма.
Юрьев являлся активным участником «Крымской весны» в 2014 году. С 2014 по 2015 годы он возглавлял республиканское отделение партии «Справедливая Россия». С 2022 года по 2024 год Юрьев руководил Общественным советом Симферополя. С 2022 года он был внештатным советником главы Крыма Сергея Аксенова.