Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития

Он родился в 1979 году в Перми. Окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности «Экономист-математик». С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в 2012—2017 годах возглавлял департамент экономической политики Москвы.