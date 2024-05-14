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Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития

Госдума утвердила Решетникова на пост главы Министерства экономического развития.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации.

За утверждение кандидатуры Решетникова проголосовало 348 депутатов, против — 82, воздержался — 1.

Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе российского кабмина.

Он родился в 1979 году в Перми. Окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности «Экономист-математик». С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в 2012—2017 годах возглавлял департамент экономической политики Москвы.

Губернатором Пермского края стал в 2017 году, в 2020 году — стал главой министерства экономического развития.