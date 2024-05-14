Президент поддержал открытие в Узбекистане представительства «ООН-женщины»

По информации пресс-службы президента, в ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления конструктивного партнерства нашей страны со структурой «ООН-женщины».
Стороны высоко оценили плодотворные итоги Азиатского форума женщин, который в эти дни проходил в Самарканде. Отмечена важность его трансформации в постоянно действующую платформу диалога по вопросам расширения прав женщин в регионе.
Кроме того, подчеркнута необходимость принятия двусторонней программы сотрудничества на среднесрочную перспективу, включающей конкретные проекты и мероприятия, в том числе регионального взаимодействия.