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Президент поддержал открытие в Узбекистане представительства «ООН-женщины»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будет открыто представительство структуры «ООН-женщины». Инициативу на встрече с исполнительным директором организации Симой Сами Бахус поддержал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы президента, в ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления конструктивного партнерства нашей страны со структурой «ООН-женщины».

Стороны высоко оценили плодотворные итоги Азиатского форума женщин, который в эти дни проходил в Самарканде. Отмечена важность его трансформации в постоянно действующую платформу диалога по вопросам расширения прав женщин в регионе.

Кроме того, подчеркнута необходимость принятия двусторонней программы сотрудничества на среднесрочную перспективу, включающей конкретные проекты и мероприятия, в том числе регионального взаимодействия.

ООН