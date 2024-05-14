Госдума утвердила предложенных Мишустиным министров

7 мая Путин вступил в пятый раз в должность президента России, в связи с чем правительство ушло в отставку. Позднее он предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина, Госдума ее одобрила. 10 мая был подписан указ о его назначении.