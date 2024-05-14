Госдума утвердила предложенных Мишустиным министров

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания утвердили кандидатуры министров, предложенные премьером Михаилом Мишустиным. Накануне были одобрены вице-премьеры. Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, теперь указ о их назначении должен подписать президент России Владимир Путин.
Таким образом, Минтранс, Минпромторг, Минэнерго и Минспорт возглавят бывшие губернаторы Курской, Калининградской, Кемеровской областей и Хабаровского края — Роман Старовойт, Антон Алиханов, Сергей Цивилев и Михаил Дегтярев, а Минсельхоз — первый замглавы ведомства Оксана Лут. Свои посты сохранят главы Минздрава Михаил Мурашко, Минкультуры — Ольга Любимова, Минпросвещения — Сергей Кравцов, Минобрнауки — Валерий Фальков, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков, Минприроды — Александр Козлов, Минцифры — Максут Шадаев, Минстрой — Ирек Файзуллин, Минтруд — Антон Котяков, Минфин — Антон Силуанов, Минэкономразвития — Максим Решетников.
Заместителями главы кабмина 13 мая были утверждены экс-министр транспорта Виталий Савельев, бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а также действующие вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев. Первым вице-премьером стал экс-глава Минпромторга Денис Мантуров.
Также накануне по новой процедуре обсуждались кандидатуры глав Минобороны, МИД, МВД, МЧС и Минюста. Их представил Совфеду президент. Так, он предложил возглавить Минобороны бывшему первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а остальные посты оставить без изменений. Таким образом, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, глава МИДа Сергей Лавров, министр юстиции Александр Чуйченко могут остаться в правительстве.
7 мая Путин вступил в пятый раз в должность президента России, в связи с чем правительство ушло в отставку. Позднее он предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина, Госдума ее одобрила. 10 мая был подписан указ о его назначении.
Мишустин представил главе государства новую структуру кабмина, Путин ее одобрил. Таким образом, в составе правительство сохранилось количество и названия министерств — 21. Госдуме Мишустин представил кандидатов в министры и вице-премьеры.