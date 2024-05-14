Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

В соответствии с законом о Счетной палате глава ведомства назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.