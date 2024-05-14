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Минниханов открыл международную халяльную ярмарку Kazan Halal Market

На ярмарке можно увидеть кондитерские изделия, сухофрукты, чаи, сладости и другие продукты.

Источник: Татарстан 24

В Казани открылась международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market, которая стала первым событием 15-го Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На открытии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ярмарка представляет продукцию из стран, таких как Афганистан, Казахстан, Киргизия, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Индия, включая кондитерские изделия, сухофрукты и чаи. Участие принимают 59 регионов России, демонстрируя многообразие халяльной продукции.

Ранее мы писали, что Раис РТ оценил цены и ассортимент товаров на сельхозярмарке в агропарке. Рустам Минниханов посетил агропромышленный парк и проверил наличие наиболее востребованных категорий продовольственных товаров.

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