Минниханов открыл международную халяльную ярмарку Kazan Halal Market

В Казани открылась международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market, которая стала первым событием 15-го Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На открытии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Ярмарка представляет продукцию из стран, таких как Афганистан, Казахстан, Киргизия, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Индия, включая кондитерские изделия, сухофрукты и чаи. Участие принимают 59 регионов России, демонстрируя многообразие халяльной продукции.
Ранее мы писали, что Раис РТ оценил цены и ассортимент товаров на сельхозярмарке в агропарке. Рустам Минниханов посетил агропромышленный парк и проверил наличие наиболее востребованных категорий продовольственных товаров.