Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Кроме того, у главы государства запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая и планируют подписать совместное заявление об углублении сотрудничества.