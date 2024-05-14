Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

«Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы “Один пояс, один путь”, ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии», — рассказал он.
Ушаков отметил, что программа в Пекине будет насыщенной — помимо переговоров в узком и расширенном составах, состоится подписание двусторонних документов, к визиту подготовлен пакет соглашений, в том числе коммерческого характера.
В неформальной встрече лидеров России и Китая 16 мая примут участие Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны, и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также на ней будет присутствовать Юрий Ушаков и возглавляющий МИД Сергей Лавров, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. Политики обсудят внешнеполитическое сотрудничество.
В переговорах в расширенном составе примут участие представители правительства в его обновленном составе: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Александр Козлов, Максим Решетников, Антон Силуанов; замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, посол в Китае Игорь Моргулов, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов.
Что касается бизнеса и общественных организаций, то их представят на встрече:
- председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов;
- председатель российской части Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко;
- глава Сбербанка Герман Греф;
- бизнесмен Олег Дерипаска;
- глава ВТБ Андрей Костин;
- глава «Роснефти» Игорь Сечин;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Кроме того, у главы государства запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая и планируют подписать совместное заявление об углублении сотрудничества.
Президент выступит 17 мая перед студентами политехнического университета в Харбине и ответит на их вопросы. В завершение визита Путин пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку.
Ушаков добавил, что от Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС в Казани в октябре, Владимир Путин также передаст ему приглашение во время визита в страну.