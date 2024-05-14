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Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы “Один пояс, один путь”, ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии», — рассказал он.

Ушаков отметил, что программа в Пекине будет насыщенной — помимо переговоров в узком и расширенном составах, состоится подписание двусторонних документов, к визиту подготовлен пакет соглашений, в том числе коммерческого характера.

В неформальной встрече лидеров России и Китая 16 мая примут участие Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны, и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также на ней будет присутствовать Юрий Ушаков и возглавляющий МИД Сергей Лавров, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. Политики обсудят внешнеполитическое сотрудничество.

В переговорах в расширенном составе примут участие представители правительства в его обновленном составе: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Александр Козлов, Максим Решетников, Антон Силуанов; замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, посол в Китае Игорь Моргулов, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Что касается бизнеса и общественных организаций, то их представят на встрече:

  • председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов;
  • председатель российской части Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко;
  • глава Сбербанка Герман Греф;
  • бизнесмен Олег Дерипаска;
  • глава ВТБ Андрей Костин;
  • глава «Роснефти» Игорь Сечин;
  • президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Кроме того, у главы государства запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая и планируют подписать совместное заявление об углублении сотрудничества.

Президент выступит 17 мая перед студентами политехнического университета в Харбине и ответит на их вопросы. В завершение визита Путин пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку.

Ушаков добавил, что от Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС в Казани в октябре, Владимир Путин также передаст ему приглашение во время визита в страну.

Путин Владимир
переговоры