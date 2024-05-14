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Вячеслава Дудника уволили с поста вице-министра здравоохранения

Вячеслава Дудника 14 мая освободили от должности вице-министра здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Этот пост он занимал с 4 апреля 2022 года.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич освобожден от должности вице-министра здравоохранения».

говорится в сообщении.

Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

С 1987 по 1997 год — врач-онколог, онколог-хирург в Костанайском областном онкологическом диспансере.

С 1997 по 2005 год — заместитель главного врача, главный врач в медицинских организациях Костаная.

В 2005—2006 годах — и. о. директора, директор Департамента здравоохранения Астаны.

В 2006—2008 годах — заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 год — начальник Медицинского центра управления делами президента РК.

С 2009 по 2017 год — в структуре Медицинского центра управления делами президента РК.

В 2018—2021 годах — и. о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

медицина