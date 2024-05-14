Михаила Дегтярева утвердили на пост министра спорта РФ

В 2004 году Михаил Дегтярев был избран депутатом городской думы Самары. В 2005 году — перешел в ЛДПР. В 2007 году — избран депутатом Самарской губернской думы четвертого созыва. В 2019 году стал президентом Федерации фехтования Самарской области.