Михаила Дегтярева утвердили на пост министра спорта РФ

Михаил Дегтярев родился в Куйбышеве, окончил Самарский государственный аэрокосмический университет (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева). В 2001 году стал председателем самарского регионального отделения молодежного движения «Идущие вместе». В 2003 году вступил в «Единую Россию».
В 2004 году Михаил Дегтярев был избран депутатом городской думы Самары. В 2005 году — перешел в ЛДПР. В 2007 году — избран депутатом Самарской губернской думы четвертого созыва. В 2019 году стал президентом Федерации фехтования Самарской области.
В 2020 году Михаил Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала. В 2021 году Михаил Дегтярев победил на выборах и стал губернатором Хабаровского края.
В состав нового правительства РФ вошел еще один выходец из Самары — Антон Котяков. Его утвердили на должность министра труда и социальной защиты Российской Федерации.