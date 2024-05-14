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Региональная конференция ФАО под председательством Молдовы проходит в Риме

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В Риме с 14 по 17 мая проходит 34-я сессия региональная конференция ФАО по Европе. Мероприятие организовано и проводится Молдовой в штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме.

Источник: Sputnik.md

Региональная конференция, которая проводится раз в два года, является основным руководящим органом ФАО для региона Европы и Центральной Азии, сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Мероприятие соберет членов ФАО региона, а также представителей агентств ООН, академических и исследовательских кругов, частного организаций и гражданского общества.

Важным пунктом повестки дня конференции будет подведение итогов деятельности ФАО в регионе с 2022 по 2023 год и обсуждение будущих приоритетов до 2031 года.

«Обсуждаемые приоритеты будут отражены в стратегических документах ФАО на 2022−2031 годы и станут средством достижения основной цели организации — добиться улучшения процессов производства, питания, качества окружающей среды и жизни для всех без исключения», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

В рамках конференции пройдут мероприятия по целому ряду проблем, от эффективности использования водных ресурсов до возможностей учета истинных затрат для преобразования агропродовольственных систем и устойчивой борьбы с саранчой.

Изначально конференция должна была пройти в Кишиневе, однако после того, как МИД Молдовы заявил о том, что не допустит личного участия представителей России в мероприятии, было принято решение о переносе его в Рим.

экономика
сельское хозяйство