Региональная конференция ФАО под председательством Молдовы проходит в Риме

Региональная конференция, которая проводится раз в два года, является основным руководящим органом ФАО для региона Европы и Центральной Азии, сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Мероприятие соберет членов ФАО региона, а также представителей агентств ООН, академических и исследовательских кругов, частного организаций и гражданского общества.
Важным пунктом повестки дня конференции будет подведение итогов деятельности ФАО в регионе с 2022 по 2023 год и обсуждение будущих приоритетов до 2031 года.
«Обсуждаемые приоритеты будут отражены в стратегических документах ФАО на 2022−2031 годы и станут средством достижения основной цели организации — добиться улучшения процессов производства, питания, качества окружающей среды и жизни для всех без исключения», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.
В рамках конференции пройдут мероприятия по целому ряду проблем, от эффективности использования водных ресурсов до возможностей учета истинных затрат для преобразования агропродовольственных систем и устойчивой борьбы с саранчой.
Изначально конференция должна была пройти в Кишиневе, однако после того, как МИД Молдовы заявил о том, что не допустит личного участия представителей России в мероприятии, было принято решение о переносе его в Рим.