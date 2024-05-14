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Евгений Гончаров покинул пост главы минзаказа Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении Евгения Гончарова от должности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Об этом сообщили в правительстве региона.

Источник: Reuters

В облправительстве уточнили, что господин Гончаров покидает пост досрочно по собственной инициативе. На какую должность он переходит, не раскрывается.

По данным «Ъ-Черноземье», исполняющим обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок будет назначен первый заместитель Тарас Семеренко.

Евгению Гончарову 61 год. Он родился в поселке Курбатово Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил Воронежский госуниверситет, получив квалификацию «Экономист». В 2002—2006 годах занимал должность замруководителя главного финансового управления Воронежской области — начальника управления областного заказа. В 2006—2009 годах — заместитель руководителя контрольного управления Воронежской области. В 2009—2014 годах — первый заместитель руководителя управления госзаказа и организации торгов Воронежской области. В 2014—2023 годах — руководитель управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области. В октябре 2023 года после реорганизации структуры правительства региона был назначен профильным министром.