Евгений Гончаров покинул пост главы минзаказа Воронежской области

Евгению Гончарову 61 год. Он родился в поселке Курбатово Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил Воронежский госуниверситет, получив квалификацию «Экономист». В 2002—2006 годах занимал должность замруководителя главного финансового управления Воронежской области — начальника управления областного заказа. В 2006—2009 годах — заместитель руководителя контрольного управления Воронежской области. В 2009—2014 годах — первый заместитель руководителя управления госзаказа и организации торгов Воронежской области. В 2014—2023 годах — руководитель управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области. В октябре 2023 года после реорганизации структуры правительства региона был назначен профильным министром.