Совфед одобрил закон о запрете иноагентам избираться на всех выборах

Сенаторы одобрили пакет поправок, которые вносятся в том числе в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», объединяющий в себе все ограничения для иностранных агентов. После внесения изменений в нем будет говориться, что иноагенты не могут «замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы».