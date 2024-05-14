Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап СВО РФ

«Но я прибыл на Украину с посланием: вы не одни. США с первого дня были на вашей стороне. Мы с вами сегодня. И мы останемся на вашей стороне, пока не будут гарантированы безопасность Украины, ее суверенитет, возможность для нее выбирать свой путь», — утверждал Блинкен.