Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап СВО РФ

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал критическим для Киева текущий этап специальной военной операции (СВО) РФ и признал, что предстоящие месяцы потребуют от Украины многого.

Источник: Reuters

«Мы встречаемся в критический момент», — сказал он, выступая в Киевском политехническом институте. По словам Блинкена, российская сторона «наращивает еще одно наступление на Украину, на Харьков и на востоке».

Как полагает руководитель американского внешнеполитического ведомства, «предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев».

«Но я прибыл на Украину с посланием: вы не одни. США с первого дня были на вашей стороне. Мы с вами сегодня. И мы останемся на вашей стороне, пока не будут гарантированы безопасность Украины, ее суверенитет, возможность для нее выбирать свой путь», — утверждал Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом 14 мая. Трансляцию его выступления вел в прямом эфире на своем сайте Госдепартамент.