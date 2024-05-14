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Депутаты оппозиционного блока «Победа» опротестовали в КС закон о голосовании по почте

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Депутаты блока «Победа» обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность закона о голосовании по почте.

Источник: Sputnik.md

Ранее президент Молдовы Майя Санду подписала закон «О частичном внедрении голосования по почте». Документ опубликован на сайте администрации главы государства.

По мнению представителей блока «Победа», в законе содержится дискриминация и ограничение в правах огромного числа избирателей.

«Голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане. Но ЦИК не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать».

написал в своем Telegram-канале председатель блока «Победа» Илан Шор.

Он также обратил внимание на то, что закон был принят, не дожидаясь оценки Венецианской комиссии, чем, по мнению оппозиционного политика, депутаты правящей партии «дискредитируют себя в глазах той же Европы, на которую они молятся с утра до ночи».

«Рассчитываем на справедливое и объективное решение высокой инстанции», — отметил Шор.