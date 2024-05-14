Депутаты оппозиционного блока «Победа» опротестовали в КС закон о голосовании по почте

Ранее президент Молдовы Майя Санду подписала закон «О частичном внедрении голосования по почте». Документ опубликован на сайте администрации главы государства.
По мнению представителей блока «Победа», в законе содержится дискриминация и ограничение в правах огромного числа избирателей.
«Голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане. Но ЦИК не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать».
Он также обратил внимание на то, что закон был принят, не дожидаясь оценки Венецианской комиссии, чем, по мнению оппозиционного политика, депутаты правящей партии «дискредитируют себя в глазах той же Европы, на которую они молятся с утра до ночи».
«Рассчитываем на справедливое и объективное решение высокой инстанции», — отметил Шор.