«Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Третий “тур” президентских выборов на Украине уже был. Покрышечное правительство, приведенное западниками вопреки итогам выборов путем антиконституционного переворота, тоже было. А вот выборов в “подходящих для украинцев условиях” еще не было. Страшно представить, что это за “подходящие условия”, о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?», — написала Захарова.