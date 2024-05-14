США сообщили о попытках донести до Израиля важность открытия КПП «Рафах»

«Что касается КПП “Рафах”, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить открытие перехода, в том числе мы взаимодействуем с правительством Израиля, правительством Египта. Мы также делаем все возможное, чтобы КПП “Керем-Шалом” и другие переходы использовались согласно своей максимальной пропускной способности для доставки гуманитарной помощи», — сказал он.