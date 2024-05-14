США сообщили о попытках донести до Израиля важность открытия КПП «Рафах»

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. США работают с правительством Израиля, чтобы контрольно-пропускной пункт «Рафах» мог работать бесперебойно, и гуманитарная помощь поступала в сектор Газа. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
«Что касается КПП “Рафах”, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить открытие перехода, в том числе мы взаимодействуем с правительством Израиля, правительством Египта. Мы также делаем все возможное, чтобы КПП “Керем-Шалом” и другие переходы использовались согласно своей максимальной пропускной способности для доставки гуманитарной помощи», — сказал он.
«Переход “Рафах” должен быть открыт, чтобы в Газу мог поступать устойчивый поток гуманитарной помощи», — отметил Пател.
Ранее телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник сообщил, что египетские власти отвергли заявления израильской стороны в том, что якобы Каир виновен в закрытии «Рафаха» на границе с сектором Газа. По информации телеканала, причиной закрытия КПП стала неоправданная эскалация, вызванная действиями израильских сил в городе Рафах.