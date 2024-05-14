Песков: Путин 14 мая встретится с новым кабинетом министров

Такую информацию ТАСС предоставил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Ждём такую встречу», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что Путин утвердил новый состав правительства России.
Президент России Владимир Путин вечером 14 мая проведёт встречу с кабинетом министров в новом составе.
Такую информацию ТАСС предоставил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Ждём такую встречу», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что Путин утвердил новый состав правительства России.