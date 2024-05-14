Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин 14 мая встретится с новым кабинетом министров

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая проведёт встречу с кабинетом министров в новом составе.

Источник: РИА "Новости"

Такую информацию ТАСС предоставил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да. Ждём такую встречу», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Путин утвердил новый состав правительства России.

Путин Владимир