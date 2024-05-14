Bloomberg: США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы

Речь идет об управляемых высокоточных авиабомбах GBU-57, известных под названием Massive Ordnance Penetrator. Они предназначены для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов. Агентство указывает, что этот вид снарядов часто упоминается в дебатах о потенциальной атаке на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.