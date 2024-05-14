Путин в Кремле поздравил новый состав правительства

«Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства, я вас с этим поздравляю», — сказал он.
Президент отметил, что у нового кабинета министров впереди много задач, нужно действовать в едином строю с парламентом и регионами. Он попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений кандидатур.
«Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы», — подчеркнул глава государства.
Он также выразил надежду, что кабмин окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах, а те применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне.
Путин напомнил, что властям нужно выстраивать работу на шестилетний срок, при этом источники финансирования для реализации планов надо определить как можно быстрее. По его словам, если есть необходимость донастроить обеспечение программ развития, нужно сделать это в кратчайшие сроки.
Глава государства также сообщил, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы поблагодарить и обсудить их дальнейшую работу. По его словам, необходимо сделать так, чтобы знания и навыки этих людей не были утрачены. Путин добавил, что подписал указ о вручении государственных наград членам прежнего состава кабинета министров.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры были одобрены парламентариями. По его словам, основная задача правительства — выполнить новый указ по национальным целям развития страны. Мишустин добавил, что состав кабмина укрепился губернаторским корпусом, и это позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами. Он подчеркнул, что правительство — это команда главы государства, и она готова к выполнению всех поставленных задач.
Ранее во вторник Владимир Путин подписал указы о новом составе кабинета министров после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Глава государства назначил:
Дениса Мантурова — первым вице-премьером; Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль; Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку; Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику; Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ; Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей; Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие; Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Посты в силовых ведомствах и МИД займут:
Андрей Белоусов — министр обороны; Сергей Лавров — министр иностранных дел;Владимир Колокольцев — министр внутренних дел; Константин Чуйченко — министр юстиции;Александр Куренков — глава МЧС.
Другие члены нового правительства:
Роман Старовойт — министр транспорта; Антон Алиханов — министр промышленности и торговли; Сергей Цивилев — министр энергетики; Оксана Лут — министр сельского хозяйства;Михаил Дегтярев — министр спорта. Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии; Сергей Кравцов — министр просвещения;Ольга Любимова — министр культуры; Максим Решетников — министр экономического развития;Антон Силуанов — министр финансов; Михаил Мурашко — министр здравоохранения;Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ; Валерий Фальков — министр образования и науки; Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики; Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Кроме того, президент назначил директоров служб:
Сергея Нарышкина — директором СВР; Виктора Золотова — директором Росгвардии; Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности; Дмитрия Кочнева — директором ФСО; Александра Линеца — начальником Главного управления специальных программ президента.