Путин в Кремле поздравил новый состав правительства

«Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы», — подчеркнул глава государства.