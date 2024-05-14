Мишустин назвал правительство командой Путина

Премьер поблагодарил президента за поддержку. «Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с вами обсуждали, были одобрены парламентариями. Впервые в соответствии с конституцией прошли все соответствующие процедуры», — сказал он. По мнению Мишустина, новый порядок утверждения кабмина «повышает уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной властями». Он также упомянул и об открытости, когда от парламентариев получается обратная связь.