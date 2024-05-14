Мишустин назвал правительство командой Путина

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал кабинет министров командой президента Владимира Путина.
«Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации — это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин на совещании главы государства с новым составом кабинета министров, которое прошло в Кремле.
Премьер поблагодарил президента за поддержку. «Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с вами обсуждали, были одобрены парламентариями. Впервые в соответствии с конституцией прошли все соответствующие процедуры», — сказал он. По мнению Мишустина, новый порядок утверждения кабмина «повышает уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной властями». Он также упомянул и об открытости, когда от парламентариев получается обратная связь.
«Состав правительства в целом сохранился, был укреплен за счет губернаторского корпуса. Это тоже очень важно», — подчеркнул Мишустин, отметив, что это позволит обеспечить преемственность государственных программ и национальных проектов, а с другой стороны, бывшие главы регионов смогут принести в кабмин обратную связь от граждан.
По словам премьера, основной задачей обновленного правительства будет, в первую очередь, исполнение нового указа по национальным целям развития и всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию.