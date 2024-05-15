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Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы, сообщил кабмин.

Источник: © РИА Новости

После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов.

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано», — отметили в пресс-службе кабмина.

Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.

С 2019 года занимал должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

таможня