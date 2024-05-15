Небензя заявил, что место Зеленского находится «на свалке истории»

В ходе заседания Небензя обратился к представителям развивающихся стран и указал на оторванность от реальности якобы мирных предложений киевских властей, и добавил, что участие в мероприятиях по обсуждению подобных инициатив в лучшем случае станет «пустой тратой времени». «В худшем случае вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку. Остановить ее можно лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории. Как раз этим мы как раз и занимаемся», — добавил российский дипломат.