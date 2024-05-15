Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил, что место Зеленского находится «на свалке истории»

Постоянный представитель России при ООН также обратился к представителям развивающихся стран и указал на оторванность от реальности якобы мирных предложений киевских властей.

Источник: AP 2023

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники должны быть отправлены на свалку истории. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по украинской тематике.

В ходе заседания Небензя обратился к представителям развивающихся стран и указал на оторванность от реальности якобы мирных предложений киевских властей, и добавил, что участие в мероприятиях по обсуждению подобных инициатив в лучшем случае станет «пустой тратой времени». «В худшем случае вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку. Остановить ее можно лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории. Как раз этим мы как раз и занимаемся», — добавил российский дипломат.

Конференция по Украине в Швейцарии планируется 15—16 июня. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из государств Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению властей страны, Россия «на данный момент» не входит в число приглашенных на эту встречу. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что проведение конференции — «путь в никуда» и Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения на Украине, а конференцию в Швейцарии без участия Москвы считает «паноптикумом».

ООН