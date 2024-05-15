В Китае заявили о поддержке связи со всеми сторонами конфликта на Украине

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.