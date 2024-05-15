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В МИД России считают, что отношения с Украиной рано или поздно восстановятся

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что «люди сумеют найти общий язык».

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Отношения между народами России и Украины рано или поздно восстановятся, планы Запада на этом направлении провалятся. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью порталу News.ru, опубликованном на сайте дипведомства.

«Рано или поздно отношения между народами России и Украины восстановятся. Пусть это займет определенное время, но люди сумеют найти общий язык», — сказал он.

«В Вашингтоне и Лондоне давно мечтали вбить клин между народами наших стран. Англосаксов всегда пугало наше единство, и они с давних пор пытались натравить нас друг на друга, утопить в крови братоубийственного противоборства. Так было в гражданскую войну в начале XX столетия, нечто подобное происходит и в наши дни. Однако, как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится», — добавил дипломат.

дипломатия