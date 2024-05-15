В МИД России считают, что отношения с Украиной рано или поздно восстановятся

«В Вашингтоне и Лондоне давно мечтали вбить клин между народами наших стран. Англосаксов всегда пугало наше единство, и они с давних пор пытались натравить нас друг на друга, утопить в крови братоубийственного противоборства. Так было в гражданскую войну в начале XX столетия, нечто подобное происходит и в наши дни. Однако, как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится», — добавил дипломат.