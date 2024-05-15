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Путин видит проблему с надежностью получения гарантий безопасности от Запада

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. России нужны гарантии безопасности, но их надежность со стороны Запада является проблемным вопросом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, переговоры по Украине должны идти с учетом интересов всех сторон и вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности и гарантиях безопасности «и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России».

«Причем это должны быть надежные гарантии. И главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а “порядок, основанный на правилах”, о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», — подчеркнул Путин.

Путин Владимир
дипломатия