Путин видит проблему с надежностью получения гарантий безопасности от Запада

«Причем это должны быть надежные гарантии. И главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а “порядок, основанный на правилах”, о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», — подчеркнул Путин.