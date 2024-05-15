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Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.

«Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги — по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряжённости, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок — развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи», — заявил он.

По мнению российского лидера, они «могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира».

Путин Владимир