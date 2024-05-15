Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса

«Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги — по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряжённости, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок — развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи», — заявил он.