Михаил Дегтярёв: За 4 года я стал настоящим дальневосточником и патриотом края

4 года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в Хабаровском крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и Правительства России!