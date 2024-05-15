Михаил Дегтярёв: За 4 года я стал настоящим дальневосточником и патриотом края

Накануне президент России Владимир Путин назначил губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева министром спорта. Новоявленный министр поблагодарил главу государства за оказанное доверие и назначение на высокий пост, а жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу.
"Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие друзья!
Владимир Путин утвердил новый состав правительства.
Искренне благодарю всех, кто меня поддержал в сентябре 2021 года на выборах. Мы, начиная с 20 июля 2020 года, вместе с вами ставили амбициозные цели и дружно шли к ним.
4 года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в Хабаровском крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и Правительства России!
Еще больше проектов мы начали в Хабаровском крае, и их предстоит завершить новой команде. Это и объединенная набережная, и кампус, и художественный музей, и Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, и Малмыжский ГОК, и БАМ 2.0, и ТМ-35, и десятки других.
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным утверждены мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
За 4 года я стал настоящим дальневосточником и патриотом края. Мне удалось пожать руку сотням тысяч людей, пролететь и проехать сотни тысяч километров по огромному краю.
Уверен, Хабаровский край ждет великое будущее!
Желаю веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет!" — написал в своём Telegram-канале (18+) министр спорта Михаил Дегтярёв.