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Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на «втором этапе» наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу «Вышка» украинский генерал в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Источник: © РИА Новости

Как утверждает генерал, российская армия занимается подготовкой резервов, их обеспечением вооружением и техникой, а также формированием новых группировок.

«Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент», — заявил он, предположив, что по времени это якобы может быть «конец мая — начало июня».

По словам Романенко, эти группировки могут действовать не только на Харьковском направлении.

«Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, <…> то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом — речь шла про Сумы или куда угодно при необходимости», — предупредил генерал.

Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск «Север» начнет освобождать поселок Липцы.