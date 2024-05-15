Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России

Как утверждает генерал, российская армия занимается подготовкой резервов, их обеспечением вооружением и техникой, а также формированием новых группировок.
«Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент», — заявил он, предположив, что по времени это якобы может быть «конец мая — начало июня».
По словам Романенко, эти группировки могут действовать не только на Харьковском направлении.
«Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, <…> то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом — речь шла про Сумы или куда угодно при необходимости», — предупредил генерал.
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск «Север» начнет освобождать поселок Липцы.