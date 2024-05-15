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NYT: генералы в Израиле недовольны, что Нетаньяху не разработал план управления Газой

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Несколько генералов выражают недовольство тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не разработал план управления сектором Газа после завершения конфликта. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на израильских военных.

Источник: Reuters

Как отмечается, израильские военные «во второй или третий раз возвращаются» в некоторые районы северной части анклава, чтобы вновь «очистить их от ХАМАС». По словам чиновников, генералы и члены военного кабинета «особенно разочарованы» тем, что Нетаньяху не смог разработать процесс создания альтернативы радикальному палестинскому движению ХАМАС для управления Газой.

Издание указывает, что в борьбе обычно применяется практика «очистить, удержать и построить», в то время как Израиль «застрял в процессе зачистки».

При этом чиновники отмечают, что нежелание Нетаньяху вести серьезный разговор о последних этапах кампании в Газе облегчило ХАМАС задачу по возвращению на места, где ранее велись бои.