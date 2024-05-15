NYT: генералы в Израиле недовольны, что Нетаньяху не разработал план управления Газой

Как отмечается, израильские военные «во второй или третий раз возвращаются» в некоторые районы северной части анклава, чтобы вновь «очистить их от ХАМАС». По словам чиновников, генералы и члены военного кабинета «особенно разочарованы» тем, что Нетаньяху не смог разработать процесс создания альтернативы радикальному палестинскому движению ХАМАС для управления Газой.
Издание указывает, что в борьбе обычно применяется практика «очистить, удержать и построить», в то время как Израиль «застрял в процессе зачистки».
При этом чиновники отмечают, что нежелание Нетаньяху вести серьезный разговор о последних этапах кампании в Газе облегчило ХАМАС задачу по возвращению на места, где ранее велись бои.