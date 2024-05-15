Путин назначит новых врио глав регионов в ближайшую неделю

«Основными кандидатами на должность врио главы Кемеровской области стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора — председатель правительства области Илья Середюк. Главными кандидатами на пост руководителя Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства региона Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.