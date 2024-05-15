Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы

По его словам, российские войска, выявляя слабые места в украинских позициях на харьковском направлении, могут перебрасывать резервы и продавливать оборону ВСУ.
«Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание — что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область», — утверждает он.
Как заявил депутат, российское командование видит, куда ВСУ отправляют свои резервы, и может ударить по другому месту.
«Они хотят растянуть наши войска, чтобы мы вот так хаотично реагировали на все направления», — пожаловался Костенко, назвав это «угрозой».
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск «Север» начнет освобождать поселок Липцы.