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Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия может растягивать украинские войска по всей линии соприкосновения, насчитывающей больше трех тысяч километров, это является угрозой, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату украинского парламента Бориславу Березе.

Источник: © РИА Новости

По его словам, российские войска, выявляя слабые места в украинских позициях на харьковском направлении, могут перебрасывать резервы и продавливать оборону ВСУ.

«Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание — что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область», — утверждает он.

Как заявил депутат, российское командование видит, куда ВСУ отправляют свои резервы, и может ударить по другому месту.

«Они хотят растянуть наши войска, чтобы мы вот так хаотично реагировали на все направления», — пожаловался Костенко, назвав это «угрозой».

Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск «Север» начнет освобождать поселок Липцы.