Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

Об этом пишет газета Türkiye.
В стране большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары. Они обвиняются в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.
Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя. Выступая в парламенте, он предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
По данным издания, Эрдоган провел в своей резиденции экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном. Ожидается, что в среду, 15 мая, турецкий лидер выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой не выжили 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.
Турецкие власти обвинили в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который действовал через возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Проповедник настаивал на своей непричастности к попытке госпереворота. Помимо Гюлена и его организации, власти Турции также возложили ответственность за попытку госпереворота на США.