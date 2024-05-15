Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой не выжили 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.