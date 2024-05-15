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Новый глава Минспорта России поблагодарил Хабаровский край за поддержку

Президент Владимир Путин утвердил обновлённый состав правительства страны.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил состав нового правительства страны. Эта процедура предусмотрена Конституцией после вступления главы государства в должность. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», церемония инаугурации Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая.

После этого правительство России ушло в отставку, но продолжило исполнять обязанности. Новый состав изменился незначительно. Парламент согласовал переназначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра..

Также согласованы Федеральным собранием большинство прежних зампредов и министров. Одним из новичков в кабмине стал бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Его кандидатуру накануне поддержала Госдума и утвердил глава государства. В своём Телеграм-канале Михаил Дегтярев поблагодарил жителей Хабаровского края за оказанное в последние четыре года его работы в нашем регионе доверие.

— Искренне благодарю всех, кто меня поддержал в сентябре 2021 года на выборах. Мы, начиная с 20 июля 2020 года, вместе с вами ставили амбициозные цели и дружно шли к ним, — написал Михаил Дегтярев. — Четыре года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в Хабаровском крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и правительства России! Уверен, Хабаровский край ждёт великое будущее!

Экс-губернатор отметил, что новой управленческой команде Хабаровского края предстоит продолжать реализацию уже запущенных значимых проектов. Среди них он назвал объединённую набережную, межвузовский кампус, новый художественный музей, Тихоокеанскую железную дорогу с портом Эльга в Тугуро-Чумиканком районе, Малмыжский ГОК, проект расширения БАМа и Транссиба, новую стратегическую тепломагистраль ТМ-35 к строящимся кварталам жилья и десятки других. Президентом утверждены мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

По краевому законодательству, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края является первый вице-губернатор Александр Никитин. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информагентству ТАСС, глава государства, с высокой степенью вероятности, в ближайшее время назначит врио глав регионов, которые перешли на работу в федеральное правительство. Кроме Хабаровского края, это Калининградская, Кемеровская и Курская области.

СПРАВКА:

Наше издание приводит опубликованный официальным сайтом Кремля полный список обновлённого правительства России. Владимир Путин назначил:

Мантурова Дениса Валентиновича — первым заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Голикову Татьяну Алексеевну — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Григоренко Дмитрия Юрьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Российской Федерации;

Новака Александра Валентиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Оверчука Алексея Логвиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Патрушева Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Савельева Виталия Геннадьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Трутнева Юрия Петровича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Хуснуллина Марата Шакирзяновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Чернышенко Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Белоусова Андрея Рэмовича — министром обороны Российской Федерации;

Колокольцева Владимира Александровича — министром внутренних дел Российской Федерации;

Куренкова Александра Вячеславовича — министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Лаврова Сергея Викторовича — министром иностранных дел Российской Федерации;

Чуйченко Константина Анатольевича — министром юстиции Российской Федерации;

Алиханова Антона Андреевича — министром промышленности и торговли Российской Федерации;

Дегтярева Михаила Владимировича — министром спорта Российской Федерации;

Козлова Александра Александровича — министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Котякова Антона Олеговича — министром труда и социальной защиты Российской Федерации;

Кравцова Сергея Сергеевича — министром просвещения Российской Федерации;

Лут Оксану Николаевну — министром сельского хозяйства Российской Федерации;

Любимову Ольгу Борисовну — министром культуры Российской Федерации;

Мурашко Михаила Альбертовича — министром здравоохранения Российской Федерации;

Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации;

Силуанова Антона Германовича — министром финансов Российской Федерации;

Старовойта Романа Владимировича — министром транспорта Российской Федерации;

Файзуллина Ирека Энваровича — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Фалькова Валерия Николаевича — министром науки и высшего образования Российской Федерации;

Цивилева Сергея Евгеньевича — министром энергетики Российской Федерации;

Чекункова Алексея Олеговича — министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Шадаева Максута Игоревича — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Нарышкина Сергея Евгеньевича — директором Службы внешней разведки;.

Бортникова Александра Васильевича — директором Федеральной службы безопасности;

Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;

Кочнева Дмитрия Викторовича — директором Федеральной службы охраны;

Линца Александра Леонидовича — начальником главного управления специальных программ президента Российской Федерации.