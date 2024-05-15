Новый глава Минспорта России поблагодарил Хабаровский край за поддержку

— Искренне благодарю всех, кто меня поддержал в сентябре 2021 года на выборах. Мы, начиная с 20 июля 2020 года, вместе с вами ставили амбициозные цели и дружно шли к ним, — написал Михаил Дегтярев. — Четыре года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в Хабаровском крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и правительства России! Уверен, Хабаровский край ждёт великое будущее!