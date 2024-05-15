Новый глава Минспорта России поблагодарил Хабаровский край за поддержку

Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил состав нового правительства страны. Эта процедура предусмотрена Конституцией после вступления главы государства в должность. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», церемония инаугурации Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая.
После этого правительство России ушло в отставку, но продолжило исполнять обязанности. Новый состав изменился незначительно. Парламент согласовал переназначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра..
Также согласованы Федеральным собранием большинство прежних зампредов и министров. Одним из новичков в кабмине стал бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Его кандидатуру накануне поддержала Госдума и утвердил глава государства. В своём Телеграм-канале Михаил Дегтярев поблагодарил жителей Хабаровского края за оказанное в последние четыре года его работы в нашем регионе доверие.
— Искренне благодарю всех, кто меня поддержал в сентябре 2021 года на выборах. Мы, начиная с 20 июля 2020 года, вместе с вами ставили амбициозные цели и дружно шли к ним, — написал Михаил Дегтярев. — Четыре года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в Хабаровском крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и правительства России! Уверен, Хабаровский край ждёт великое будущее!
По краевому законодательству, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края является первый вице-губернатор Александр Никитин. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информагентству ТАСС, глава государства, с высокой степенью вероятности, в ближайшее время назначит врио глав регионов, которые перешли на работу в федеральное правительство. Кроме Хабаровского края, это Калининградская, Кемеровская и Курская области.
СПРАВКА:
Наше издание приводит опубликованный официальным сайтом Кремля полный список обновлённого правительства России. Владимир Путин назначил:
Мантурова Дениса Валентиновича — первым заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Голикову Татьяну Алексеевну — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Григоренко Дмитрия Юрьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Российской Федерации;
Новака Александра Валентиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Оверчука Алексея Логвиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Патрушева Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Савельева Виталия Геннадьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Трутнева Юрия Петровича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Хуснуллина Марата Шакирзяновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Чернышенко Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Белоусова Андрея Рэмовича — министром обороны Российской Федерации;
Колокольцева Владимира Александровича — министром внутренних дел Российской Федерации;
Куренкова Александра Вячеславовича — министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Лаврова Сергея Викторовича — министром иностранных дел Российской Федерации;
Чуйченко Константина Анатольевича — министром юстиции Российской Федерации;
Алиханова Антона Андреевича — министром промышленности и торговли Российской Федерации;
Дегтярева Михаила Владимировича — министром спорта Российской Федерации;
Козлова Александра Александровича — министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Котякова Антона Олеговича — министром труда и социальной защиты Российской Федерации;
Кравцова Сергея Сергеевича — министром просвещения Российской Федерации;
Лут Оксану Николаевну — министром сельского хозяйства Российской Федерации;
Любимову Ольгу Борисовну — министром культуры Российской Федерации;
Мурашко Михаила Альбертовича — министром здравоохранения Российской Федерации;
Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации;
Силуанова Антона Германовича — министром финансов Российской Федерации;
Старовойта Романа Владимировича — министром транспорта Российской Федерации;
Файзуллина Ирека Энваровича — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Фалькова Валерия Николаевича — министром науки и высшего образования Российской Федерации;
Цивилева Сергея Евгеньевича — министром энергетики Российской Федерации;
Чекункова Алексея Олеговича — министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Шадаева Максута Игоревича — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Нарышкина Сергея Евгеньевича — директором Службы внешней разведки;.
Бортникова Александра Васильевича — директором Федеральной службы безопасности;
Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;
Кочнева Дмитрия Викторовича — директором Федеральной службы охраны;
Линца Александра Леонидовича — начальником главного управления специальных программ президента Российской Федерации.