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В структуре депимущества омской мэрии сменился руководитель

В казённом учреждении «Аналитическое сопровождение», которое является подведомственной организацией департамента имущественных отношений омской мэрии, сменился руководитель.

Источник: Freepik

Согласно данным rusprofile.ru, с 13 мая должность и.о. директора КУ теперь занял Алексей Кириченов. Предыдущий и.о. директора — Наталья Чубарова — проработала на этом посту всего месяц.

Отметим, что последним постоянным руководителем «Аналитического сопровождения» была Ирина Фрайндт. Она занимала эту должность с 2019 года, а в нынешнем апреле стала замом мэра Томска Махини по экономическому развитию.

Напомним, что Дмитрий Махиня, избранный мэром Томска в прошлом сентябре, до этого был директором депимущества администрации Омска.