В структуре депимущества омской мэрии сменился руководитель

Согласно данным rusprofile.ru, с 13 мая должность и.о. директора КУ теперь занял Алексей Кириченов. Предыдущий и.о. директора — Наталья Чубарова — проработала на этом посту всего месяц.
Отметим, что последним постоянным руководителем «Аналитического сопровождения» была Ирина Фрайндт. Она занимала эту должность с 2019 года, а в нынешнем апреле стала замом мэра Томска Махини по экономическому развитию.
Напомним, что Дмитрий Махиня, избранный мэром Томска в прошлом сентябре, до этого был директором депимущества администрации Омска.