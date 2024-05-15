Bloomberg: США хотят направить Украине еще одну систему Patriot

Байден ранее распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала специальной военной операции России.