Bloomberg: США хотят направить Украине еще одну систему Patriot

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Вашингтон хочет направить одну систему, чтобы удовлетворить потребности Киева в средствах ПВО. Как отмечает агентство, европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов, их количество не уточняется.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области. Зеленский обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, поскольку системы и средства ПВО, по его словам, самый большой дефицит для сил обороны.
Байден ранее распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала специальной военной операции России.
В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Украины. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.