Кадровые изменения в челябинском правительстве прошли без истерик

Лавров считает, что заслуга в такой спокойной кадровой ротации принадлежит челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Процесс омоложения управленцев связан, по мнению политолога, еще и с начавшимся новым политическим циклом — регион в этом году ожидают выборы губернатора, а областной центр — выборы депутатов Челябинской городской думы.