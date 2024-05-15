Кадровые изменения в челябинском правительстве прошли без истерик

Такое мнение высказал известный южноуральский политолог Андрей Лавров, региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций.
По словам Лаврова, которые цитирует издание «Полит74», кадровые изменения, произошедшие в последнее время в правительстве Челябинской области закономерны и говорят о продолжающемся процессе омоложения элит в регионе. Напомним, челябинское правительство покинули, например, первый заместитель губернатора Ирина Гехт и заместитель губернатора Сергей Шаль.
«Мы наблюдаем бесспорное омоложение кадрового состава регионального правительства, уход представителей старых элит», — заявил Андрей Лавров, отмечая, что отставки происходили в уважительно-деловом стиле, без истерик, которые ранее обычно сопровождали столь серьезные кадровые изменения.
Лавров считает, что заслуга в такой спокойной кадровой ротации принадлежит челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Процесс омоложения управленцев связан, по мнению политолога, еще и с начавшимся новым политическим циклом — регион в этом году ожидают выборы губернатора, а областной центр — выборы депутатов Челябинской городской думы.