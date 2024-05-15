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«Похоже на то»: в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине «мощный психологический сигнал», при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в своем Facebook* депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

Источник: AP 2023

«Думаю — это в первую очередь попытка (подачи — Прим. ред.) мощного психологического сигнала. Для ВСУ, для украинцев и власти», — написал парламентарий.

Он отметил, что не знает, насколько данный «сигнал» может сработать.

«Каждый “сигнал” становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся», — утверждает Кучеренко.

При этом, отвечая на комментарий одного из пользователей, написавшего, что Блинкен «просто приехал», парламентарий написал: «Похоже на то».

В ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент, подчеркнув, что расширение мобилизации в стране является «трудным, но необходимым» решением. При этом впоследствии он в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию, а также выступил в баре вместе с украинской группой, сыграв на гитаре и спев песню.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.