«Похоже на то»: в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена

В ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент, подчеркнув, что расширение мобилизации в стране является «трудным, но необходимым» решением. При этом впоследствии он в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию, а также выступил в баре вместе с украинской группой, сыграв на гитаре и спев песню.