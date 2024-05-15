СМИ: начальник ГУ МВД по Пермскому краю может покинуть пост

Сейчас генерал-лейтенант полиции находится в отпуске. Предполагается, что после него Александр Щеглов уже не выйдет на работу. Вместе с ним управление покинет его команда. Речь о начальнике управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и заместителе начальника полиции, пишет издание.