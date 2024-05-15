СМИ: начальник ГУ МВД по Пермскому краю может покинуть пост

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов может покинуть пост, сообщил портал URA.RU.
Сейчас генерал-лейтенант полиции находится в отпуске. Предполагается, что после него Александр Щеглов уже не выйдет на работу. Вместе с ним управление покинет его команда. Речь о начальнике управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и заместителе начальника полиции, пишет издание.
В числе кандидатов на пост главы МВД края начальник УМВД по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев и генерал-майор полиции из Алтайского края Марк Левин.
Ранее perm.aif.ru писал, что экс-глава Перми Алексей Дёмкин покинул пост в правительстве Прикамья после того, как его сын опубликовал скандальное видео тв сети. В ролике Илья Дёмкин говорит: «На хрена мне Пермь?» В правительстве региона его отец был заместителем председателя по вопросам территориального развития.