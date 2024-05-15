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Наталья Соколова до 8 июня под домашним арестом — Советский суд Владивостока

Дело бывшего вице-мэра поступило на рассмотрение.

Источник: PrimaMedia.ru

Дело Натальи Соколовой поступило на рассмотрение в Советский районный суд, сообщает ИА PrimaMedia. Экс-чиновница остается под домашним арестом до 8 июня, эту информацию официально опубликовали в пресс-службе суда.

Наталья Соколова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ. Согласно следствию, она, занимая должность директора Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, приняла решения, связанные с земельным участком, где находились объекты стадиона ТОФ, что привело к его потере и утрате рекреационного потенциала, нарушая права граждан, организаций и интересы общества.

Она также обвиняется в том, что, занимая ту же должность, принимала решения по земельному участку, арендованному ГСК «Свет-1» для строительства гаражей, что привело к его потере по недооцененной цене и значительному ущербу Приморскому краю.

Также ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере от Александра Лемешева за выполнение строительных работ и предоставление земельных участков.

«На 24 мая назначено предварительное слушание. Пятым апелляционным судом общей юрисдикции Соколовой изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Установлен срок до 8 июня», — уточнили в пресс-службе Советского суда Владивостока.