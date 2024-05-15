В Новосибирске арестовали начальника дептранспорта: подробности

«В период с 2017 по 2018 годы Богомазова получила от руководителя подрядной организации взятку в размере 230 тысяч рублей за заключение с компанией договора по содержанию и ремонту светофоров. Тогда из бюджета региона на указанные цели было перечислено 50 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.