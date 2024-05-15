Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске арестовали начальника дептранспорта: подробности

НОВОСИБИРСК, 15 мая, ФедералПресс. В Новосибирске арестовали главу департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову по подозрению в крупной взятке. По данным следствия, она незаконно получила 230 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 2017 по 2018 годы Богомазова получила от руководителя подрядной организации взятку в размере 230 тысяч рублей за заключение с компанией договора по содержанию и ремонту светофоров. Тогда из бюджета региона на указанные цели было перечислено 50 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

При оформлении сделки подрядчик не оказал все услуги по контракту, деньги пошли не по назначению. Теперь Богомазовой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет и крупный штраф.

Напомним, по делу о краже миллионов, которые должны были идти на содержание и ремонт светофоров, также арестован Дмитрий Мальцев. Его направили под домашний арест.