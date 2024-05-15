В Новосибирске арестовали начальника дептранспорта: подробности

«В период с 2017 по 2018 годы Богомазова получила от руководителя подрядной организации взятку в размере 230 тысяч рублей за заключение с компанией договора по содержанию и ремонту светофоров. Тогда из бюджета региона на указанные цели было перечислено 50 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
При оформлении сделки подрядчик не оказал все услуги по контракту, деньги пошли не по назначению. Теперь Богомазовой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет и крупный штраф.
Напомним, по делу о краже миллионов, которые должны были идти на содержание и ремонт светофоров, также арестован Дмитрий Мальцев. Его направили под домашний арест.