Делегация Башкирии находится с рабочим визитом в Китае.

Делегация Башкирии по поручению Радия Хабирова прибыла с официальным визитом в Китай. Программа для работы предстоит насыщенная и разноплановая: встречи с партнерами, В2В-встречи, презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики, участие в форуме «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине и многое другое.
Для Башкирии КНР является одним из наших ближайших партнеров, с которым налажено сотрудничество в самых разных сферах. На данный момент заключены соглашения практически с третью провинций Поднебесной, отметил в своем телеграм-канале премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.
«“Взаимное доверие — основа дружбы” — гласит древняя китайская мудрость. Напомню, в ноябре прошлого года делегацию нашей республики гостеприимно принимали в Шанхае, Наньчане и других городах Поднебесной. Результаты визита в очередной раз укрепили нас в уверенности в том, что направления башкирско-китайского сотрудничества исчисляются сотнями, а интерес к такому взаимодействию у нас взаимный. Алга!» — отметил глава кабмина.