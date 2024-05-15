Делегация Башкирии находится с рабочим визитом в Китае.

«“Взаимное доверие — основа дружбы” — гласит древняя китайская мудрость. Напомню, в ноябре прошлого года делегацию нашей республики гостеприимно принимали в Шанхае, Наньчане и других городах Поднебесной. Результаты визита в очередной раз укрепили нас в уверенности в том, что направления башкирско-китайского сотрудничества исчисляются сотнями, а интерес к такому взаимодействию у нас взаимный. Алга!» — отметил глава кабмина.