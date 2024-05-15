Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько улиц Алматы получат названия и будут переименованы

Разработан проект совместного постановления акимата и решения маслихата города Алматы о переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В соответствии с проектом планируется:

Переименовать следующие улицы города Алматы:

  • часть проспекта Юрия Гагарина (от улицы К. Тимирязева до проспекта аль-Фараби) Бостандыкского района — на проспект Ермека Серкебаева;
  • улицу Юбилейную Ауэзовского района — на улицу Владимира Толоконникова.

Присвоить наименования улицам города Алматы:

  • безымянной улице микрорайона «Жас қанат» Турксибского района — улица Ескендіра Хасанғалиева;
  • безымянной улице Бостандыкского района — улица Юрия Померанцева.

В пояснительной записке говорится, что поступили соответствующие обращения о присвоении улицам города Алматы имен известных деятелей искусства Казахстана.

С учетом мнения населения данный вопрос вносится на рассмотрение сессии маслихата города Алматы.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 мая 2024 года.