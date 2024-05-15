Масштабное обновление транспорта продолжается: Александр Егоров рассказал, как проходит транспортная реформа в Челябинской области

— Можно сказать, что сейчас транспортная реформа достигла своего экватора. С 2019 по 2021 год включительно — это был, скажем так, подготовительный период. С 1 января 2022 года стали работать маршруты уже по контрактам «Организатора перевозок», подведомственной структуры министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Еще два года необходимо для завершения первого глобального этапа, когда каждый житель Челябинска увидит, почувствует на себе новое качество транспорта, причем по всем его видам — и трамвай, и троллейбус, и автобус. Там уже будет корректироваться расписание, меняться маршрутная сеть. Обязательно будет оттачиваться инфраструктура, потому что она меняется очень долго. Это огромный комплекс, включающий организацию и остановок, и выделенных полос. Все это нужно делать доступным для маломобильных граждан. Основной этап завершится в конце 2025 года, но еще четыре-пять лет потребуется для финальной корректировки. Плюс мы не забываем по глобальный проект, который реализуется по поручению губернатора области Алексея Текслера — метротрам, планируется, что он тоже будет достраиваться в этот период и запускаться.