Масштабное обновление транспорта продолжается: Александр Егоров рассказал, как проходит транспортная реформа в Челябинской области

В Челябинске идет масштабное обновление общественного транспорта. Неказистые маршрутки, бессистемно работавшие по нерегулируемому тарифу на улицах областного центра, меняют на комфортные автобусы с регулируемым тарифом, а значит, с понятными правилами работы. Чего ждать от транспортной реформы в Челябинске и челябинской агломерации в этом году, как меняются маршруты и обновляется общественный транспорт в других городах области на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (93.5 FM) рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
Новое качество транспорта
— Губернатор Алексей Текслер заявил, что обновление челябинского парка общественного транспорта проходит небывалыми темпами. Сколько удалось сделать с 2019 года?
— По всему региону с 2022 года закуплено больше 900 единиц техники. Это 600 автобусов разного класса (из них 419 единиц — на экологически чистом газовом топливе), 318 трамвайных вагонов, и ожидается поступление еще 300 трамваев, автобусов и троллейбусов. Это при условии, что все контрактные обязательства заводов-производителей будут выполнены, а также будут отторгованы и заключены все контракты, которые еще не заключены. В прошлом году мы столкнулись с большим дефицитом в стране подвижного состава, потому что все города начали массово закупать технику, в том числе по программе специальных казначейских кредитов. Заводы просто не могли в короткий срок, за полгода произвести 7 тысяч единиц общественного транспорта, поэтому начали задерживать поставки, и часть сроков сместилась, запуск маршрутов перенесли на этот год.
— На каком этапе сейчас находится транспортная реформа? Можно ли говорить о промежуточных итогах?
— Можно сказать, что сейчас транспортная реформа достигла своего экватора. С 2019 по 2021 год включительно — это был, скажем так, подготовительный период. С 1 января 2022 года стали работать маршруты уже по контрактам «Организатора перевозок», подведомственной структуры министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Еще два года необходимо для завершения первого глобального этапа, когда каждый житель Челябинска увидит, почувствует на себе новое качество транспорта, причем по всем его видам — и трамвай, и троллейбус, и автобус. Там уже будет корректироваться расписание, меняться маршрутная сеть. Обязательно будет оттачиваться инфраструктура, потому что она меняется очень долго. Это огромный комплекс, включающий организацию и остановок, и выделенных полос. Все это нужно делать доступным для маломобильных граждан. Основной этап завершится в конце 2025 года, но еще четыре-пять лет потребуется для финальной корректировки. Плюс мы не забываем по глобальный проект, который реализуется по поручению губернатора области Алексея Текслера — метротрам, планируется, что он тоже будет достраиваться в этот период и запускаться.
Алексей Текслер лично принимает новые партии автобусов для региона. Фото: пресс-служба губернатора. Какие маршрутки заменят автобусы.
— Больше всего споров сегодня вызывает работа маршрутных такси. С одной стороны, люди понимают, что от маршруток нужно избавляться, что это небезопасно и не всегда комфортно. С другой, все привыкли к одному маршруту, а его внезапно убирают. Какова политика региона сегодня по маршрутным такси?
— Транспортная политика по блоку маршрутной сети связана в первую очередь с неконтролируемостью работы всех маршрутов. На начало реформы это был полный хаос. Большинство маршрутов работали по нерегулируемому тарифу, принимали черный нал, не принимали транспортные карты, льготы и единые проездные, даже расписания как такового фактически не было. Был держатель маршрута, который получил свидетельство на перевозки, а водители маршруток, у которых по сути газели эти были в собственности, отдавали ему, условно, по 5 тысяч рублей, остальное себе в карман, не платя налоги. Вот такая ситуация была на начало транспортной реформы.
Сейчас, к счастью, все меняется. На маршрутах, которые работают по долгосрочным контрактам, экономика перевозок складывается совершенно другая. Благодаря реформе билетного меню, большая часть перешла на оплату карточками — транспортными либо банковскими, а уровень налички снизился с 56% до 15%. Соответственно, экономика перевозок стала гораздо прозрачнее, и больше налогов идет в бюджет региона.
В этом и в следующем году заканчиваются свидетельства о перевозках по многим маршрутам — это пятилетнее свидетельство, которое выдавала еще предыдущая администрация. Часть этих маршрутов будет переводиться на регулируемый тариф, но уже с повышенными требованиями к автобусам — они должны быть низкопольными, оборудованы кондиционерами. В этом году мы ожидаем к 1 ноября 16 новых автобусов среднего класса на маршруте № 125 (Копейск — Железнодорожный вокзал), 18 автобусов среднего класса на маршруте № 58 (ЧВВАКУШ — Чистопольская), 14 автобусов среднего класса на маршруте № 3 (ЧВВАКУШ — ЮУрГУ) и 25 автобусов большого класса на маршруте № 123 (Копейск — Парк Гагарина).
— Недавно на маршруте № 22А начал ходить автобус полноценного среднего класса вместо устаревших пазиков —так будет на всех маршрутах?
— Это как раз пример перевода маршрута с нерегулируемого тарифа на регулируемый, где, как мы видим, появляются низкопольные автобусы среднего класса с кондиционером. По этому маршруту был разыгран долгосрочный трехлетний контракт, который позволил перевозчику закупить технику в лизинг. Происходит планомерный переход водителей с 22 маршрута на 22А. Это абсолютно нормальная практика, никто не выгоняет водителей на улицу, предоставляется возможность работать на новых автобусах, но уже по установленным правилам с уплатой налогов. По этому маршруту предусмотрен выпуск на линию порядка 20 машин.
— Как я понимаю, вы сталкиваетесь все-таки с сопротивлением предпринимателей.
— Многим такой переход дается тяжело, но тут дело даже не в перевозчиках, а в водителях. Если ты 20 лет работал за рулем своей газели и отчислял просто каждый день черный нал, а здесь тебя заставляют платить налоги, естественно, не все готовы это делать. Плюс работают люди, у которых есть кредитные или алиментные обязательства, и они не хотят показывать полную зарплату. Поэтому сейчас активно ведем работу в целом по региону по привлечению новых водителей, их обучению. Молодые кадры очень ценятся, существует много разных программ, например, по предоставлению жилья, или в Челябинске есть подъемные до 500 тысяч рублей.
— Нелегальные водители все равно выходят на маршруты, которые закрыли, например, № 40.
— Наши контрольно-ревизионные службы это все отрабатывают, проводят многочисленные проверки перевозчиков, штрафы по которым доходят до миллиона рублей. Также собираемся и проводим работу с самыми худшими перевозчиками месяца — у нас есть такой рейтинг.
Троллейбусов будет больше
— Думаю, больше всего люди сейчас ждут новые троллейбусы.
— Больше всего их ждут жители АМЗ, потому что там маршрутная сеть очень сильно завязана на троллейбус. Там мало автобусных маршрутов, и основная ставка была сделана в свое время на троллейбусные магистральные маршруты.
— На какой стадии сегодня троллейбусная концессия?
— По концессионному соглашению будет поставлено 168 новых троллейбусов. Из них 98 — с увеличенным автономным ходом до 20 километров, которые могут опустить рога и поехать на аккумуляторах в новый микрорайон, без контактной сети. Планируется организаций трех таких участков. Выпуск троллейбусов на линию будет увеличен примерно в полтора раза. В 2020 году на линию выходили 100 троллейбусов в день. Сейчас, конечно, меньше, так как идет масштабная реконструкция контактной сети и строительство нового депо. Но когда полностью поступят все троллейбусы, выпуск планируется на уровне 150 троллейбусов в будний день. И, конечно же, выполняется условие губернатора Алексея Текслера, чтобы завод был размещен не где-то там в Москве или Петербурге, а именно в Челябинске, и налоги он платил бы в Челябинске. Как вы знаете, трамвайный завод уже есть в регионе, теперь появился и троллейбусный завод.
По троллейбусам. Сейчас новые троллейбусы работают на двух маршрутах — № 12 и 19. На линию выходят 30 единиц, еще 10 находятся в постоянном резерве, чтобы осуществлять подмену этих машин в случае поломок и ремонтов по гарантии. В этом году должны завершить строительство нового депо № 1 на пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки, что позволит запустить новые троллейбусы еще на одном маршруте. Также в планах завершить реконструкцию депо № 2.
Пример Челябинска заразителен.
— Транспортная реформа — это не только Челябинск, но и другие города области. По инициативе губернатора аналогичная работа началась и в Магнитогорске. Там город также оказался захвачен маршрутными такси, и вместе с тем стали появляться новые автобусы такие же, как у нас, только не зеленые, а красные. Что происходит с общественным транспортом в регионе?
— Приятно, что вы заметили ливрею, губернатор лично согласовывал ее по каждому городу. По Челябинску это зеленая ливрея, в Магнитогорске красная с белыми элементами, в Миассе — сине-белая.
Магнитогорцы впервые за несколько лет увидели в городе автобусы. Фото: пресс-служба губернатора.
Обновление идет во всех крупных городах Челябинской области. В прошлом году из 43 муниципалитетов мы собирали заявки по специальным казначейским кредитам — это федеральная программа по обновлению транспорта. Заявка региона была на 131 автобус. Все они распределены на 22 муниципальных образования, которые подали заявки. Позиция правительства региона и губернатора лично — участвовать во всех федеральных программах по обновлению транспорта.
— Как в итоге обновится общественный транспорт в Магнитогорске, других городах области?
— Всего по области было обновлено 918 единиц, только половина из этого — Челябинск. В Магнитогорске коллеги действительно делают первые шаги для перехода от маршруток к полноценным автобусам. Раньше в городе были автобусные предприятия. Но они были закрыты, и город фактически захватили маршрутки. Единственным спасением или какой-то альтернативой были трамвайные маршруты. В принципе, в Магнитогорске сохранилась хорошо развитая трамвайная сеть. Там необходимо, конечно, модернизировать остановочные пункты, внедрять приоритетный проезд на перегонах и светофорах, оптимизировать маршрутную сеть, но задел очень хороший. Губернатор Алексей Текслер поручил нам в прошлом году совместно с мэрией Магнитогорска комплексно заняться этой работой, как результат — создан трехлетний план реформирования. Благодаря ему начали появляться и автобусы среднего класса, и большие низкопольные с кондиционером. Их уже работает 25 единиц, и каждый год будет прибавляться по 7−10 автобусов.