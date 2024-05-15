Продолжается визит правительства Хабаровского края в КНР

— На территории ОЗЭ с 2012 года работает предприятие «Минло». Оно специализируется на создании интеллектуальных производственных линий для сборочных конвейеров, разработке ПО и манипуляторов для сборки авто и электромобилей. За время своего существования, компания расширилась с команды из 10 человек до 1,4 тысячи работников, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.