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Продолжается визит правительства Хабаровского края в КНР

Делегация посетила предприятия-резиденты ОЗЭ Гуанчжоу.

Источник: Минэкономразвития Хабаровского края

Делегация правительства Хабаровского края продолжает свой визит в Китай и посетила предприятия в Особой зоне экономического и технологического развития города Гуанчжоу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ОЗЭ Гуанчжоу была учреждена в 1984 году и охватывает площадь в 355 квадратных километра. Она служит особым проектом для российско-китайских промышленных предприятий, созданных с целью углубления делового сотрудничества в различных отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и производство мебели.

— На территории ОЗЭ с 2012 года работает предприятие «Минло». Оно специализируется на создании интеллектуальных производственных линий для сборочных конвейеров, разработке ПО и манипуляторов для сборки авто и электромобилей. За время своего существования, компания расширилась с команды из 10 человек до 1,4 тысячи работников, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Делегация Хабаровского края также посетила компанию «CVTE», которая производит материнские платы и дисплеи различного назначения, включая мониторы, ТВ-панели и интерактивные доски для школ. Благодаря государственной поддержке, «CVTE» смогла перейти от малого инновационного предприятия к статусу мирового лидера. Сейчас это глобальная компания с более чем семи тысячами сотрудников и филиалами в Индии, Голландии, Индонезии, Таиланде и США. Компания активно развивается, создавая индустриальные парки в плотно населенных районах Китая, включая пять таких парков в Гуанчжоу.

Мария Авилова указала на возможность использования опыта провинции Гуандун в поддержке малых инновационных компаний для Хабаровского края. Это может стимулировать развитие инженерных компетенций на ведущих площадках мастер-планов городов и при реализации проекта создания технопарка «Амур».