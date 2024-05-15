Продолжается визит правительства Хабаровского края в КНР

Делегация правительства Хабаровского края продолжает свой визит в Китай и посетила предприятия в Особой зоне экономического и технологического развития города Гуанчжоу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ОЗЭ Гуанчжоу была учреждена в 1984 году и охватывает площадь в 355 квадратных километра. Она служит особым проектом для российско-китайских промышленных предприятий, созданных с целью углубления делового сотрудничества в различных отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и производство мебели.
— На территории ОЗЭ с 2012 года работает предприятие «Минло». Оно специализируется на создании интеллектуальных производственных линий для сборочных конвейеров, разработке ПО и манипуляторов для сборки авто и электромобилей. За время своего существования, компания расширилась с команды из 10 человек до 1,4 тысячи работников, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Мария Авилова указала на возможность использования опыта провинции Гуандун в поддержке малых инновационных компаний для Хабаровского края. Это может стимулировать развитие инженерных компетенций на ведущих площадках мастер-планов городов и при реализации проекта создания технопарка «Амур».