Беларусь и Россия готовят полную отмену роуминга между странами

Он пояснил, что решению указанного вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга. Кроме того, Шадаев сказал, что российский операторы согласны с подобными убытками, добавив, что пока белорусские операторы обозначенные вопрос рассматривают, российские его уже дожимают, «было соответствующее поручение президента на эту тему».