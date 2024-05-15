Беларусь и Россия готовят полную отмену роуминга между странами. Подробности озвучил исполняющий обязанности главы Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, передает РИА Новости.
Он акцентировал внимание на том, что в планах ведомства отмена роуминга между Беларусью и Россией.
— Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену, — уточнил Шадаев.
Он пояснил, что решению указанного вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга. Кроме того, Шадаев сказал, что российский операторы согласны с подобными убытками, добавив, что пока белорусские операторы обозначенные вопрос рассматривают, российские его уже дожимают, «было соответствующее поручение президента на эту тему».