Белорусские военные начали подготовку к параду на День Независимости

Возвращаться колонны будут по таким же маршрутам, но в обратном направлении каждый четверг в 20:00, начиная с 17 мая также на протяжении четырех недель, то есть до 13 июня включительно. Чтобы техника могла проехать, движение будут поэтапно перекрывать с 19:50 и до полного прохождения колонн.