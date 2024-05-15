Белорусские военные начали подготовку к параду на День Независимости

Отмечается, что в параде примут участие более шести тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. В частности, свои парадные расчеты представят министерства обороны, внутренних дел, а также по чрезвычайным ситуациям, Погранкомитет, Следственный комитет, кадетские училища и спецлицеи.
Кроме того, как сообщили в оборонном ведомстве, в небо над столицей поднимутся боевые самолеты и вертолеты. Также для участия в параде приглашены военнослужащие из состава Вооруженных Сил других государств.
«Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра», — говорится в сообщении Минобороны.
Репетиция парада
В ведомстве также проинформировали, что с 16 мая на столичных улицах будет перекрываться движение транспорта для репетиций парада. Так, пешие коробки будут тренироваться на плацу военной комендатуры в Уручье, а механизированная колонна — на аэродроме «Липки».
«В связи с этим, с 16 мая в течение четырех недель будут перекрываться для движения всех видов транспорта сразу несколько минских улиц по маршруту движения колонн», — отметили в пресс-службе.
Маршруты движения колонн
Как уточнили в Минобороны, механизированная колонна на гусеничном ходу будет перемещаться по бетонной дороге в районе улицы Основателей, пересекать улицу Франциска Скорины, а в районе гаражного кооператива «Седюнг» — уходить в лес по грунтовой дороге до аэродрома «Липки».
Колонна колесной техники будет отправляться от военного городка «Уручье» и следовать по улицам Основателей и Франциска Скорины, затем по внешнему кольцу МКАД на аэродром «Липки».
«Из военного городка “Уручье” колонны будут убывать каждый вторник в 5:00 на протяжении четырех недель, начиная с 16 мая», — добавили в белорусском оборонном ведомстве.
В связи с этим, начиная с 4:50 и до прохождения колонн будут поэтапно перекрывать дороги. Ориентировочное время прохождения составит около 50 минут.
Возвращаться колонны будут по таким же маршрутам, но в обратном направлении каждый четверг в 20:00, начиная с 17 мая также на протяжении четырех недель, то есть до 13 июня включительно. Чтобы техника могла проехать, движение будут поэтапно перекрывать с 19:50 и до полного прохождения колонн.
В Минобороны просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.