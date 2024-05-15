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Арестован заместитель акима района в СКО

В Северо-Казахстанской области заместитель районного акима подозревается в получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сообщается, что Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов области.

«Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 миллионов тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство».

говорится в сообщении.

С санкции следственного суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.