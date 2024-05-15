В МВД потребность в кадрах будут определять по-новому

Министр внутренних дел приказом от 10 мая 2024 года внес изменения в приказ по вопросам реализации кадровой политики в органах внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, в новой редакции изложена Методика осуществления кадрового прогноза в органах внутренних дел.

Методика регулирует определение количественной и качественной потребности в кадрах на ежегодной основе, направленной на обеспечение данной потребности в целях сохранения и повышения кадрового потенциала в соответствии с задачами и целями деятельности и приоритетами стратегического развития органов внутренних дел.

Анализ кадровой ситуации осуществляется путем изучения и сравнения статистических данных кадровой работы по комплектованию кадрами, изучения тенденций и закономерностей в деятельности органов внутренних дел.

Кадровый прогноз в органах внутренних дел осуществляется на основе анализа ситуации и состоит в определении количественной и качественной потребности в кадрах на следующий календарный год.

Основополагающим методом кадрового прогноза является метод скорректированной экстраполяции, который заключается в переносе тенденций и показателей кадровой работы предыдущих лет на планируемый период с поправкой на происходящие и предполагаемые изменения в деятельности органа внутренних дел.

Кадровый прогноз осуществляется ежегодно с учетом показателей текущего года и двух предыдущих лет. Периодом кадрового прогноза является четвертый квартал года прогнозирования.

Кадровое прогнозирование осуществляется кадровой службой МВД РК и его территориальными подразделениями на основе анализа ежегодных статистических данных по кадровой работе.

Предусматривается, что территориальные подразделения органов внутренних дел до 1 ноября текущего года направляют в кадровую службу план-прогноз потребности в кадрах и план мероприятий по обеспечению потребности в кадрах.

Кадровая служба проводит итоговый комплексный анализ сведений, и на его основе производит корректировку план-прогноза и плана мероприятий в целях систематического мониторинга кадровой ситуации.

Анализ кадровой ситуации осуществляется путем:

оценки кадрового потенциала и его изменений за текущий год и двух предыдущих лет;

определения состояния укомплектованности и дефицита кадров в сравнении с аналогичными показателями за текущий год и двух предыдущих лет;

изучения тенденций и закономерностей в деятельности органов внутренних дел, влияющих на потребность в кадрах.

Оценка кадрового потенциала осуществляется путем определения количества действующих кадров в системе органов внутренних дел с градацией по возрасту, стажу службы в правоохранительных, специальных государственных органах и на воинской службе, а также образовательному уровню на основании статистических сведений о сотрудниках органа внутренних дел.

Определение состояния укомплектованности и дефицита кадров осуществляется путем установления:

общего количества вакантных должностей на основании статистических сведений о количественном некомплекте органа внутренних дел;

количества выбывших кадров с градацией по возрасту, стажу службы, уровню образования на основании статистических сведений о выбывших сотрудниках органа внутренних дел;

количества кадров, принятых на службу с градацией по источникам поступления на основании статистических сведений;

дефицита кадров, который рассчитывается по специальной формуле. Полученные данные сравниваются с аналогичными показателями за два предыдущих года.

Изучение тенденций и закономерностей в деятельности органа внутренних дел за текущий год и двух предыдущих лет, влияющих на потребность в кадрах, осуществляет кадровая служба во взаимодействии с подразделениями органа внутренних дел.

По результатам изучения составляется план-прогноз, который служит основой проведения кадровой политики в части комплектования кадрами органа внутренних дел на следующий прогнозируемый год.

Кадровый прогноз осуществляется по следующим направлениям:

определение количественной и качественной потребности в кадрах на следующий календарный год с учетом нормативов нагрузки и штатной численности сотрудников ОВД;

определение оптимальных источников подбора кадров (среды поиска кадрового пополнения).

Кадровый прогноз по каждому из указанных направлений осуществляется на основе результатов анализа кадровой ситуации за текущий год и двух предыдущих лет.

При отсутствии дефицита кадров количественная потребность в кадрах определяется с учетом только количества кадров, принятых на службу в соответствующем году.

При этом количественная потребность в кадрах на год прогнозирования не должна превышать суммы среднего показателя выбытия кадров и среднего показателя некомплекта органа внутренних дел за текущий год и двух предыдущих лет.

При определении прогноза количественной потребности в кадрах также учитываются тенденции и закономерности в деятельности органа внутренних дел, влияющие на количественную потребность в кадрах.

Прогноз качественной потребности в кадрах осуществляется на основе анализа вакантных должностей и квалификационных требований к лицам, претендующим на их замещение. При определении прогноза качественной потребности в кадрах также учитываются тенденции и закономерности в деятельности органа внутренних дел, влияющие на качественную потребность в кадрах.

Кадровый прогноз завершается составлением план-прогноза и планом мероприятий.

Ранее такой прогноз делался на среднесрочную перспективу раз в 3 года.