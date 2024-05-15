Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политика США и НАТО в Центральной Азии грозит опасностью «цветных революций» — Галузин

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Политика США и их союзников в НАТО и ЕС грозит опасностью «цветных революций» для Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на ТАСС.

Источник: Podrobno.uz

По его словам, Запад «не оставляет попыток переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры, превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России».

«США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры. Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу — получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования», — отметил дипломат.

Галузин утверждает, что по достижении этих целей правительства стран Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, «соответственно во весь рост заявит о себе опасность цветных революций».

На этом фоне, по мнению замминистра, Россия «была и остается надежным партнером стран Центральной Азии».

«Партнером, который твердо отстаивает суверенное право центральноазиатских стран на самостоятельное развитие, в соответствии с их долгосрочными национальными интересами, политическими и этнокультурными традициями», — добавил он.

НАТО