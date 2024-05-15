Политика США и НАТО в Центральной Азии грозит опасностью «цветных революций» — Галузин

«США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры. Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу — получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования», — отметил дипломат.