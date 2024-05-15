Политика США и НАТО в Центральной Азии грозит опасностью «цветных революций» — Галузин

По его словам, Запад «не оставляет попыток переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры, превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России».
«США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры. Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу — получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования», — отметил дипломат.
Галузин утверждает, что по достижении этих целей правительства стран Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, «соответственно во весь рост заявит о себе опасность цветных революций».
На этом фоне, по мнению замминистра, Россия «была и остается надежным партнером стран Центральной Азии».
«Партнером, который твердо отстаивает суверенное право центральноазиатских стран на самостоятельное развитие, в соответствии с их долгосрочными национальными интересами, политическими и этнокультурными традициями», — добавил он.