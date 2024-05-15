Как эксперты «Валдая» прокомментировали прошедший форум в Уфе.

В Уфе прошла IV Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ней приняли участие интеллектуалы из России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Они обсуждали развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях. Вот что они рассказали про нашу республику по итогам мероприятия.
«Как говорил Радий Фаритович, Башкортостан глубоко включён в самые разные отношения со странами Центральной Азии. В этом смысле нам казалось естественным, чтобы эксперты из стран Центральной Азии бывали там, где сосредоточены интересы их собственных стран. Уфа — один из очень важных городов и в историческом плане, и культурном, и даже в цивилизационном смысле взаимодействия между Россией и Центральной Азией. Это уникальная территория. Помимо всего прочего, я должен искренне выразить своё восхищение гостеприимством и конструктивным взаимодействием с башкирскими коллегами, которые нам помогают провести конференцию», — сказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
«Стратегический расчет наших недругов очевиден: посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. Мы убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям», — говорит заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Факт проведения такого солидного мероприятия в Уфе очень значим! Ваш Глава очень четко в своем выступлении обозначил, что вы — “перекресток Азии”, поэтому фактор Центральной Азии не может быть оторван от российской цивилизации как таковой. Но одно дело как часть Российской Федерации, другое — проецировать региональный уровень на международный. Я не первый раз у вас в республике, не первый раз в Уфе и очень люблю ваш город. Ваш туристический потенциал очень недооценен, у вас есть что посмотреть и чем восхищаться. Можно сказать, что вы не просто перекресток цивилизации, вы отдельная цивилизация», — говорит исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата» Кубатбек Рахимов (Киргизия).
«Первый раз здесь, познакомился с вашим городом, сразу видно, что наши общие тюркские корни очевидны, начиная с имен, фамилий, языка. Мы видели выступление ваших артистов, очень впечатлило уникальное горловое пение. Вы очень бережно относитесь к культурному наследию и самобытности, это правильно и очень заметно!» — говорит директор центра прикладных исследований «Талап» из Астаны Рахим Ошакбаев.
«Приехав в Уфу, я ощущаю себя как в Бишкеке или Алма-Ате. Здесь очень тепло, комфортно. Бывает так, что приезжаешь в какой-то город и понимаешь, что это не твое, а здесь все так хорошо, позитивно», — говорит заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.
«Доминирование коллективного Запада в мире завершается. Большая часть человечества не будет сокрушаться этому. Сейчас для каждой национальной культуры появляется шанс занять свое достойное место в мире. К этому стремятся страны Центральной Азии», — говорит директор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров.
Ранее, выступая на форуме, Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что мы убрали из нашего оборота слово «толерантность», означающее «терпимость».
«У нас в Башкортостане люди не терпят друг друга, не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью находиться рядом. У нас башкиры, русские, татары, мари, чуваши, православные, мусульмане, иудеи — все дружат с детства. Вместе растут, учатся, трудятся, женятся, создают смешанные семьи», — сказал Радий Хабиров.